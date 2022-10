Panico fra gli automobilisti e detriti trasportati dalle acque senza controllo: maltempo a Trapani, fiume di fango invade l'A29 ed autostrada bloccata

Furioso maltempo in queste ore in Sicilia, a Trapani, dove un fiume di fango invade l’A29 con l’autostrada bloccata. Con la pioggia il torrente Verderame ha rotto gli argini e inondato ampi tratti di territorio e carreggiata. La provincia di Trapani è sotto la sferza di un meteo severo e di un maltempo caratterizzato da pioggia battente accompagnata da tuoni e saette.

Trapani, fiume di fango invade l’A29

I media spiegano che il traffico è bloccato e che “lunghe code anche sulla A29Dir/A diramazione per Birgi, verso Trapani e anche verso Palermo”. Lo stop della viabilità primaria è conseguenza dell’allagamento del piano viabile, in più dell’accumulo di fango e detriti vari che rendono decisamente “pericoloso il transito delle auto e di ogni altro mezzo”, come spiega il Giornale di Sicilia. Sempre il media informa che sul posto sono al lavoro dalle prime ore del mattino di oggi, 13 ottobre, “diverse squadre dell’Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale”.

Danni e disagi tra Salemi e Calatafimi

Le acque esondate del Verderame hanno anche raggiunto il centro di Salinagrande, almeno “la parte in prossimità del semaforo sulla S.P. 21”. I danni maggiori si registrano nella zona del Belice tra Salemi, Vita e Calatafimi, mentre a Trapani città ci sono disagi in via Ammiraglio Staiti e dorsale Zir.