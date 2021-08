Maltempo al Nord, grandinate e pioggia da Pordenone a Lecco

Milano, 5 ago. (askanews) – Un luglio di pioggia e grandine. Molte zone del Nord Italia stanno vivendo una estate costellata da eventi atmosferici estremi.

Le immagini arrivano da Pordenone dove prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza, con opere provvisionali, dei tetti danneggiati dalla forte grandinata che domenica scorsa aveva colpito la provincia.

Finora sono un centinaio gli interventi svolti, i comuni più colpiti dall evento atmosferico sono stati Azzano e Fiume Veneto.

I vigili del fuoco stanno operando con diverse squadre, supportate da tre autoscale provenienti dai comandi di Belluno, Udine e Trieste.

Oggi uno degli interventi più complessi è stato effettuato a Bannia, nel comune di Fiume Veneto, dove le squadre hanno operato con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), per coprire con dei teli un capannone di circa 4000 mq di un azienda locale. Per operare in sicurezza è stata richiesta l interruzione della vicina linea elettrica da 30.000 volt.

A Lecco invece sono state messe in salvo le 120 persone allontanate per sicurezza da campeggio nel Lecchese dopo le abbondanti piogge in zona.