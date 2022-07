Maltempo, danni a Genova e in Val Bormida. Temporali e vento forte in Veneto

Veneto e Liguria sono colpite in queste ultime ore da forte maltempo. Si segnalano danni in Val Bormida dove dei tetti sono stati scoperchiati.

Il maltempo di queste ultime ore sta imperversando minacciosamente su diverse regioni italiane. Tra queste si segnalano in particolare la Liguria e il Veneto. Nella prima, violente perturbazioni e forti raffiche di vento hanno causato ingenti danni come ad esempio in Val Bormida dove diversi tetti sarebbero stati scoperchiati.

In Veneto, il maltempo ha imperversato nel veronese. Colpiti anche il rodigino e il padovano.

Maltempo cosa è successo in Liguria: tetti scoperchiati e alberi sradicati

Tra le aree della Liguria più colpite dalla forte ondata di maltempo va segnalata la già citata Val Bormida.

Nel comune di Cairo Montenotte in provincia di Savona e centro principale della valle, diversi alberi sono precipitati sulla carreggiata causando disagi non da poco. Ciò ha richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco del distretto locale che, insieme ad alcune squadre di Savona hanno provveduto a far fronte alle molte segnalazioni partite dai cittadini della zona.

Danni anche a Genova dove un grosso albero è crollato a seguito delle folate di vento colpendo diversi veicoli parcheggiati.

A Carcare in provincia di Savona – riporta meteoweb – le forti raffiche hanno trasportato in via Nazionale Piemonte tegole, cartelli e rami.

Maltempo in Veneto, voli in ritardo all’aeroporto Valerio Catullo di Verona

Il maltempo non ha nemmeno risparmiato il Veneto ed in particolar modo il veronese dove le forti raffiche di vento hanno interessato tutta la provincia tra cui il Lago di Garda e il basso veronese.

All’aeroporto Valerio Catullo – si legge dal quotidiano L’Arena – sono stati registrati dei voli in ritardo. Violenti temporali hanno interessato la provincia di Rovigo ed in particolar modo il Polesine. Nel gruppo Facebook BPP Meteo sono diversi gli utenti che hanno documentato con immagini e video.