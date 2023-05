Maltempo Emilia-Romagna, Federica Sciarelli lancia un appello in diretta: "Ci sono richieste d'aiuto?"

Maltempo Emilia-Romagna, Federica Sciarelli lancia un appello in diretta: "Ci...

Anche Chi l'ha visto si è occupato del disastroso maltempo in Emilia-Romagna. L'appello in diretta di Federica Sciarelli.

La puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 19 maggio non poteva che accendere i fari sulla drammatica alluvione che ha funestato in queste ultime ore l’Emilia-Romagna. La conduttrice Federica Sciarelli ha lanciato un appello a quanti sono stati colpiti dal disastro: “Ci sono richieste d’aiuto?“, ha chiesto prontamente.

Emergenza maltempo: 9 morti per le alluvioni in #EmiliaRomagna, molti fiumi esondati, treni fermi e A14 bloccata. Cittadini delle zone colpite invitati a non uscire e rimanere nei piani alti, situazione ancora pericolosa anche stanotte. Ci sono richieste di aiuto?#chilhavisto pic.twitter.com/3ZZJaGaFKS — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 17, 2023

Maltempo Emilia Romagna, l’appello di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto

L’appello della conduttrice è arrivato subito dopo il servizio dell’inviata Elisa. Rivolgendosi alle telecamere, Federica Sciarelli ha chiesto a quanti assistono al programma: “Se per caso avete bisogno di aiuto, volete in qualche modo essere messi in contatto con i vostri familiari, noi naturalmente da tramite. Noi di Chi l’ha visto ci siamo”. Si è poi congedata dal suo pubblico.

Gli aggiornamenti in diretta

Le telecamere della trasmissione hanno mostrato nel dettaglio i danni che hanno fatto queste violente perturbazioni. Tanti giovani, tutti con meno di 30 anni, si sono messi a disposizione della comunità, organizzandosi attraverso un gruppo WhatsApp. “Era una situazione difficile, anche perché conoscevo alcuni miei amici a cui la corrente ha portato via due macchine…”, è quanto ha dichiarato uno dei due giovani interpellati.