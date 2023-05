Nello Musumeci è intervenuto a Dritto e Rovescio. Il ministro per Protezione Civile ha fatto il punto della situazione sul disastro in Emilia-Romagna.

Anche la trasmissione Dritto e Rovescio ha puntato l’attenzione sulla perturbazione che in questi ultimi giorni ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. In studio, ospite di Paolo Del Debbio, è intervenuto il ministro della Protezione Civile e del mare, Nello Musumeci. Il ministro ed ex presidente della Sicilia ha fatto un bilancio spiegando quali saranno i prossimi passi per affrontare l’emergenza: “Bisogna ripensare le infrastrutture”, è quanto ha annunciato.

Maltempo in Emilia Romagna, Musumeci”Bisogna cambiare approccio e metodo”

Nello Musumeci, a tale proposito ha osservato: “Quello che è accaduto in Emilia-Romagna può accadere da altre parti: il 94% del territorio nazionale è soggetto a dissesto idrogeologico e frane. Non dobbiamo pensare solo a quello che avviene in campagna e sui fiumi, ma anche ai centri urbani: bisogna ripensare le infrastrutture, l’approccio ingegneristico, è una sfida immane”.

“Non sarà purtroppo la prima volta…”

Infine il ministro per Protezione Civile ha spiegato: “Rappresenterò al presidente del Consiglio martedì mattina nella riunione del governo l’esigenza di cambiare assolutamente approccio e metodo”, quindi ha aggiunto: “Non sarà purtroppo l’ultima volta che vedremo sciagure analoghe. Con il cambiamento climatico, la tropicalizzazione arrivata anche in Italia, saremo costretti a convivere con questi scenari. È un fatto frequente. La verità è che finita la sciagura, dimentichiamo tutto quello che abbiamo visto, piangiamo i morti ma noi italiani abbiamo una debole memoria. Se non cambiamo le norme continueremo a ripetere il calvario che abbiamo conosciuto”.