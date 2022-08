Maltempo, fango e detriti a Villa San Giovanni. Fino a tre ore di attesa per chi va in Sicilia

A causa del maltempo che si è abbattuto su Sicilia e Calabria, sono stati bloccati i traghetti sullo stretto. Il tempo d'attesa è salito a tre ore.

La violenta ondata di maltempo di questi ultimi giorni ha causato numerosi disagi sulle nostre strade, ma non solo. Questo è ciò che è anche successo sullo stretto di Messina dove i traghetti sono stati costretti a fermarsi a causa dei temporali che hanno colpito la Calabria e la Sicilia.

Stando a quanto emerge dalle immagini che si sono diffuse rapidamente in rete, sul molo di Villa San Giovanni sono arrivati fango e detriti. Ciò ha portato inevitabilmente ad un’attesa di circa tre ore per quanti volessero imbarcarsi verso la Sicilia.

Maltempo, bloccati i traghetti a Villa San Giovanni

La situazione sullo stretto di Messina ha raggiunto una criticità tale che sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile calabrese.

Sulla pagina Facebook istituzionale si legge: “Le intense piogge cadute stamattina nel reggino hanno causato ingenti danni a soprattutto a Scilla, dove alcune colate di detrito hanno invaso il lungomare. Volontari di protezione civile e squadre di calabria verde sono intervenute a supporto del Comune.Volontari in azione anche a Villa San giovanni”.

Il comune di Villa San Giovanni ha invece scritto: “Vista l’emergenza in atto, tutti i soggetti istituzionali coinvolti sono per strada per fronteggiare le situazioni emergenziali dovute sia al traffico da bollino rosso sia per le condizioni atmosferiche che hanno provocato danni in città: gli operai del comune, il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile di Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo, gli uomini della protezione civile regionale e metropolitana, i vigili urbani e tutte le forze dell’ordine.

Grazie a loro e soprattutto grazie ai villesi che stanno dimostrando responsabilità e collaborazione con continue segnalazioni”.



I disagi alla circolazione

Nel frattempo Anas ha fatto sapere in un aggiornamento diramato alle 14.25 che “i tempi di attesa agli imbarchi per la Sicilia sono di circa tre ore e i relativi accodamenti lungo l’A2 tra lo svincolo di Scilla e lo svincolo di Villa San Giovanni sono di circa 4 km.

E’ stata istituita l’uscita obbligatoria per tutti i veicoli presso lo svincolo di Rosarno con stoccaggio dei veicoli diretti in Sicilia presso l’area portuale di Gioia Tauro mentre i veicoli diretti a Reggio Calabria potranno rientrare al medesimo svincolo e proseguire in A2″.