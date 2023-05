Maltempo, i sindaci romagnoli: "Una notte che non dimenticheremo"

Notte di paura in Emilia-Romagna, da giorni alle prese con un’ondata di maltempo che sta mettendo a dura prova la resistenza della popolazione e dei soccorritori. Nelle ultime ore sono morte due persone, mentre il numero dei dispersi e degli evacuati cresce sempre di più.

L’appello dei sindaci delle città colpite dal maltempo: “Segnalate parenti irrintracciabili”

“Abbiamo passato una nottata che non potremo mai più dimenticare. Un’alluvione che la storia della nostra città non aveva mai conosciuto. Qualcosa di inimmaginabile” – racconta Massimo Isola, il sindaco di Faenza, parlando delle ultime terribili ore passate dalla sua città – “Invito chiunque sia a conoscenza di parenti o amici al momento irrintracciabili a segnalarmelo tramite messaggio privato.” Gli fa eco il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che spiega come si sta muovendo la protezione civile nel suo territorio di competenza: “Il Centro operativo comunale e i soccorsi sono stati operativi per tutta la notte, con un grandissimo apporto di volontari che ci sono venuti in aiuto. Siamo stati costretti ad evacuare moltissime persone durante la notte.”

L’invito del comune di Bologna: “Non spostatevi”

Mentre tantissimi treni sono stati soppressi e le scuole sono state preventivamente chiuse, il comune di Bologna invita i suoi cittadini a limitare al massimo i movimenti: “La viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana. Invitiamo la popolazione a effettuare solo spostamenti realmente urgenti.”