Maltempo in arrivo: allerta meteo su diverse regioni italiane

La Protezione civile lancia un avviso per forti venti e precipitazioni diffuse in diverse regioni.

Venti forti e mareggiate sulle coste

Oggi pomeriggio, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che colpirà in particolare la Puglia e i settori ionici di Basilicata e Calabria. I venti, previsti da forti a burrasca, porteranno a mareggiate significative lungo le coste esposte, creando potenziali disagi per la navigazione e per le attività costiere. La Protezione civile ha emesso un avviso meteo per avvisare la popolazione e le autorità locali di prestare attenzione e adottare le necessarie precauzioni.

Precipitazioni diffuse e temporali

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche si aggraveranno ulteriormente. Le precipitazioni diffuse interesseranno il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, per poi estendersi a Umbria e Campania. In queste ultime regioni, le piogge assumeranno anche carattere di rovescio o temporale, con fenomeni intensi previsti. I meteorologi avvertono che i rovesci potrebbero essere accompagnati da attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, rendendo necessaria la massima attenzione da parte della popolazione.

Allerta gialla su diverse regioni

In vista di queste condizioni avverse, è stata valutata per domani un’allerta gialla meteo-idro su gran parte del territorio nazionale. Le regioni interessate includono Toscana, Lazio e Umbria, oltre a gran parte del Friuli Venezia Giulia e settori di Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Campania. Le autorità locali sono invitate a monitorare la situazione e a prepararsi per eventuali emergenze, mentre i cittadini sono esortati a seguire le indicazioni della Protezione civile e a rimanere informati sugli sviluppi meteorologici.