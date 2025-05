L’Italia si appresta a vivere una settimana all’insegna del maltempo con un calo repentino delle temperature, colpo di coda della primavera sul finire del mese di Maggio, vediamo quali sono le aree interessate e cosa accadrà davvero.

Maltempo sul nord Italia già da oggi

Come ricorda Rainews.it L’Italia è investita da un vortice di bassa pressione di origine atlantica che sta già colpendo il nostro paese, in particolare le zone di maggior interesse, quelle in gergo definite da bollino rosso sono: Il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e l’Emilia-Romagna.

Oltre ai fenomeni temporaleschi farà capolino anche un forte vento con allerta gialla in alcune zone di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e su tutta la Liguria. In parte interessate anche la Toscana e l’Umbria.

Per il centro la giornata odierna inizierà con delle nuvole senza rovesci salvo nel pomeriggio aspettarsi episodi a carattere temporalesco su Toscana e Lazio.

Il sud è al momento meno coinvolto dalle piogge che tuttavia arriveranno sul tardo pomeriggio-prima serata in particolare in Campania ed in Sicilia.

Temperature in diminuzione al nord

Gli episodi temporaleschi porteranno ad un repentino calo delle temperature al nord, infatti si registreranno valori al di sotto dei 20°.

Tenderanno a salire nelle regioni del centro sud e resteranno invece stazionarie nel resto della penisola.