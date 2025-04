Maltempo in Italia: emergenze e disagi in diverse regioni

Un’ondata di maltempo senza precedenti

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha causato gravi disagi in diverse regioni. Le forti piogge e le nevicate abbondanti hanno portato a frane, allagamenti e interruzioni della viabilità, creando una situazione di emergenza in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per far fronte a questa crisi, ma le condizioni meteorologiche avverse complicano notevolmente le operazioni di soccorso.

Frane e allagamenti in Piemonte

In Piemonte, la situazione è particolarmente critica. Le piogge incessanti hanno provocato l’innalzamento dei livelli dei fiumi, con il Po e il Sesia che hanno superato le soglie di guardia. A Chivasso, il livello delle acque è in costante aumento, mentre a Ivrea e Banchette si segnalano esondazioni della Dora. Le autorità hanno chiuso numerose strade e ponti per precauzione, e sono stati attivati servizi di emergenza per evacuare le persone dalle zone più colpite. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per rimuovere alberi caduti e gestire le frane, con oltre 300 interventi effettuati nelle ultime 24 ore.

Liguria: esondazioni e frane

La Liguria non è stata risparmiata dal maltempo. Nel savonese, il fiume Bormida è esondato, causando la chiusura di strade e l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere persone intrappolate in auto. Le frane si sono verificate in diverse località, e le autorità hanno emesso avvisi di emergenza per le aree più a rischio. La situazione è ulteriormente complicata dalle forti raffiche di vento, che hanno causato danni a edifici e infrastrutture. I sindaci delle zone colpite stanno monitorando attentamente la situazione e hanno attivato i piani di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Valle d’Aosta: problemi alla rete elettrica

In Valle d’Aosta, il maltempo ha causato interruzioni nella fornitura di energia elettrica in numerosi comuni. Le autorità locali hanno segnalato difficoltà di accesso per i tecnici della distribuzione elettrica a causa di alberi caduti sulle linee. La situazione è critica anche per quanto riguarda la viabilità, con molte strade chiuse e difficoltà di movimento per i soccorritori. Il presidente della Regione ha dichiarato lo stato di emergenza e ha richiesto l’intervento del governo per far fronte ai danni causati dal maltempo.