Maltempo in Italia: frane e allagamenti mettono in crisi il nord ovest

Frane e evacuazioni a Boccasuolo

Quasi due chilometri di frana hanno devastato due strade comunali a Boccasuolo, un piccolo comune sull’Appennino modenese. La situazione è critica: 15 persone sono già state evacuate e il centro operativo comunale è attivo per coordinare i soccorsi delle famiglie rimaste isolate. La paura è palpabile tra i residenti, che si trovano a fronteggiare un evento atmosferico senza precedenti.

Maltempo e allerta in diverse regioni

Il maltempo sta colpendo in modo particolare il nord ovest dell’Italia, dove le previsioni indicano la possibilità di accumuli di oltre 200 millimetri di pioggia. In provincia di Pavia, il fiume Sesia è esondato, costringendo alla chiusura di un tratto della statale “Dei Cairoli”. Anche nel Piacentino si segnalano torrenti straripati, mentre in Lombardia i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 500 interventi per allagamenti e alberi caduti. La situazione è critica e richiede un intervento tempestivo per garantire la sicurezza dei cittadini.

Rischi e disagi in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta non è esente da problemi: i nubifragi, accompagnati da forti venti e neve, hanno portato alla chiusura di diverse strade provinciali. Il traforo del Gran San Bernardo, che collega l’Italia alla Svizzera, è attualmente off limits a causa delle abbondanti nevicate. A Cervinia, i fiocchi di neve cadono come se fosse pieno inverno, creando disagi per i turisti e i residenti. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali, che stanno adottando misure per garantire la sicurezza della popolazione.

Allerta in altre regioni italiane

In Liguria, i forti nubifragi hanno causato danni significativi, mentre in Sardegna è stata emessa un’allerta arancione. Anche il Veneto e la Toscana sono stati colpiti, con forti mareggiate che hanno interessato la costa maremmana e le isole. A Roma, in particolare nei Castelli e nella zona sud, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti. La situazione è in continua evoluzione e le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione agli avvisi meteo e a seguire le indicazioni di sicurezza.