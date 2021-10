Maltempo in Liguria, smottamento sulla rampa di accesso all’A12: traffico in tilt

Il maltempo in Liguria limita la circolazione su diverse strade della regione con il traffico che va in tilt: lunghe code al casello di Genova Est.

Il maltempo che sta interessando in queste ore la Liguria sta provocando delle serie complicazioni anche al traffico, che risulta essere in tilt in molte zone critiche della Regione.

Nello specifico, al casello di Genova Est è stato allestito un cantiere al fine di mettere in sicurezza l’area fortemente compromessa da uno smottamento del costone roccioso che riguarda l’ingresso della prima galleria. È stato per questo attivato un semaforo mobile che agevola il passaggio a senso unico alternato sfruttando un cambio momentaneo di carreggiata.

Il traffico al casello di Genova Est è dunque fortemente congestionato e vede la presenza di molti mezzi che attendono di poter entrare in autostrada.

Secondo quanto riferito da fonti locali del territorio ligure, la fila arriverebbe fino all’altezza dello stadio Ferraris.

Questa la situazione sulle strade liguri registrata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 ottobre:

A7

GENOVA BOLZANETO – BUSALLA – Coda (Km 113.9 – Direzione: Milano) Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

GENOVA – ALLACCIAMENTO A7/A12 – Coda (Km 128.7 – Direzione: Milano) Coda di 4 km tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per Traffico Congestionato

A10

GENOVA AEROPORTO – ALLACCIAMENTO A10/A7 – Coda (Km 0 – Direzione: Genova) Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

CELLE LIGURE – SAVONA – Coda (Km 37.6 – Direzione: Ventimiglia) Coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

ALBISOLA – SAVONA – Traffico Rallentato (Km 40.9 – In Entrambe Le Direzioni) Traffico Rallentato tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

ARENZANO – VOLTRI – Coda (Km 12.6 – Direzione: Genova) Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

GENOVA PEGLI – VOLTRI – Coda (Km 12.6 – Direzione: Ventimiglia) Coda di 3 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

A12

ALLACCIAMENTO A12/A7 – GENOVA EST – Coda (Km 4.2 – Direzione: Rosignano) Coda di 4 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per Senso unico alternato

GENOVA EST – Coda (Km 4.2 – In Entrambe Le Direzioni) Coda in uscita a Genova est per Senso unico alternato.

GENOVA EST – Coda (Km 4.2 – In Entrambe Le Direzioni) Coda in entrata a Genova est per lavori.

A26

MASONE – OVADA – Coda (Km 20.1 – Direzione: Gravellona Toce) Coda di 2 km tra Masone e Ovada per lavori

VOLTRI – MASONE – Coda (Km 1.03 – Direzione: Gravellona Toce) Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori