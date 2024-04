Maltempo: in Lombardia instabilità fino a metà della settimana

Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Una vasta struttura depressionaria dal nord della Scandinavia si estende a sud fino alle coste del Nord-Africa e interessa gran parte dell'Europa. A tale configurazione è associata la discesa di aria fredda a tutte le quote.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, fino ad almeno metà della settimana, una circolazione ciclonica su tutta la regione, che determinerà intervalli più o meno instabili.

Per i prossimi giorni, quindi, è prevista nuvolosità irregolare in un contesto in cui saranno possibili precipitazioni deboli, più probabili a ridossi dei rilievi.