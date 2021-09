Maltempo in Lombardia, trombe d’aria e tetti divelti

Milano, 20 set. (askanews) – Il maltempo ha funestato la domenica in Lombardia con trobe d’aria, alberi caduti, tetti divelti e allagamenti.

Nella provincia di Varese sono stati effettuati 130 interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco per alberi abbattuti dal vento e allagamenti diffusi tra le zone di Busto Arsizio e Gallarate.

Nel lodigiano, sei squadre sono in azione a Corte Palasio per mettere in sicurezza i tetti di alcuni edifici danneggiati dal passaggio di una tromba d’aria.

Criticità anche in provincia di Milano, dove soccorritori fluviali e sommozzatori a Canegrate hanno salvato alcune persone bloccate in casa dall’esondazione del fiume Olona.

Nella immagini la messa in sicurezza di edifici danneggiati dal vento a Corte Palasio (LO).