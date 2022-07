La Puglia è stata colpita dal maltempo improvviso. A Bari è stato segnalato un violento downburst, con fortissime raffiche di vento.

Maltempo improvviso su tutta la Puglia. Nella giornata di ieri, 30 luglio, è stato segnalato a Bari un violento downburst, con fortissime raffiche di vento.

Maltempo in Puglia: violento downburst a Bari

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Puglia nella giornata di ieri, sabato 30 luglio. Si sono verificate piogge, temporali, grandinate e venti davvero molto violenti, sia lungo le coste che nelle aree più interne e collinari delle Murge. La perturbazione ha colpito anche Bari, dove si è scatenato un vero e proprio nubifragio, con grandine di piccole dimensioni. È stato segnalato anche un “downburst” a Bari, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 75-80 km/h.

Le previsioni per le prossime ore

Le previsioni meteo per le prossime ore parlano di un miglioramento, con il ritorno dell’anticiclone africano. Si tratterà di “Lucifero“, terzo anticiclone di origine africana dell’estate 2022. Un’ondata di caldo molto forte che rischia di persistere per buona parte del mese di Agosto, sicuramente per tutta la prima settimana. Le temperature saranno in risalita, fino a toccare i 36-37°C in Puglia, soprattutto nelle zone interne, e i 32-25°C lungo le coste.