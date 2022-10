Maltempo in Sicilia, danni e allagamenti a Trapani e Agrigento

Roma, 1 ott. (askanews) – Squadre dei vigili del fuoco di Trapani e Agrigento al lavoro tutta la notte per far fronte ai danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia, interessando soprattutto le due province.

A Trapani maggiormente colpite le zone di Castelvetrano e Mazara del Vallo, in quest’ultimo comune le squadre sono al lavoro per la messa in sicurezza di un muro perimetrale di un supermercato dismesso interessato da un crollo.

Nell’agrigentino interessate le zone di Sciacca e Santa Margherita di Belice, dove le squadre hanno effettuato prosciugamenti e operazioni per la messa in sicurezza di alberi danneggiati da pioggia e vento.

Nel video il lavoro nella notte per il prosciugamento di uno scantinato dell’ospedale di Mazara del Vallo (TP).