Maltempo in Veneto, recuperato il corpo senza vita del vigile del fuoco dispe...

Maltempo in Veneto, recuperato il corpo senza vita del vigile del fuoco dispe...

Il cadavere del vigile del fuoco fuori servizio disperso a Belluno a causa del maltempo in Veneto è stato trovato.

È stato infine trovato nel lago di Santa Croce dopo giorni di ricerche il cadavere di Walter Locatello, il vigile del fuoco fuori servizio disperso dallo scorso 2 novembre dopo essere caduto nel canale Riù a causa del maltempo che ha recentemente travolto il Veneto.

Maltempo in Veneto, trovato il cadavere del vigile del fuoco disperso

A localizzare e recuperare il corpo ormai senza vita di Locatello nelle acque del lago di Santa Croce, in provincia di Belluno, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. L’uomo, pomiere fuori servizio, risultava scomparso da giovedì 2 novembre.

I colleghi del comando di Belluno, insieme al comandante Antonio Del Gallo, hanno diramato una nota con la quale hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Locatello e hanno espresso vicinanza alla compagna, al figlio, ai genitori e agli amici della vittima.

Il racconto del padre di Walter Locatello

Locatello, originario di Alpago, è caduto nelle acque del canale Riù ed è stato trascinato via dalla corrente nella serata di giovedì 2 novembre mentre il Bellunese stava facendo i conti con il violento e impetuoso maltempo che si era abbattuto sul Veneto.

Al momento dell’incidente mortale, il vigile del fuoco era libero dal servizio dopo aver terminato il turno al distaccamento provinciale di Belluno e stava monitorando, insieme al padre Giacinto, gli effetti e le conseguenze dell’allagamento nella zona in cui risiedeva.

Proprio il padre ha sentito improvvisamente il figlio gridare poco prima di svanire nel nulla. “Walter si stava disperatamente tendendo alla parete in cemento”, ha detto Giacinto. “Abbiamo provato a raggiungerlo ma l’acqua correva a cento chilometri all’ora”.

Il cadavere dell’uomo è stato infine individuato a circa tre chilometri dal punto in cui era caduto.

Trovato il cadavere del vigile del fuoco disperso in Veneto: il cordoglio del sindaco di Alpago e del governatore Zaia

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Locatello, il sindaco di Alpago, Alberto Peterle, ha ricordato con commozione il concittadino. “Non posso dire di essere contento perché sarebbe assurdo in una situazione simile, ma quantomeno non si è trascinata troppo a lungo una vicenda straziante. Esprimo il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale per questa terribile scomparsa. Adesso è il momento del silenzio e di stare vicini alla famiglia, che si trova a gestire un dolore senza fine”, ha detto il primo cittadino.

“Il cadavere del pompiere di Puos d’Alpago è stato recuperato dai colleghi nel lago di Santa Croce dopo giorni di ricerche”, ha commentato invece il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Mi stringo alla sua famiglia, ai suoi amici e al Corpo dei Vigili del fuoco”, ha scritto sui suoi profili social il governatore veneto.