Zaia parla della situazione maltempo in Veneto e denuncia la scomparsa di un vigile del fuoco: dipserso mentre aiutava come volontario

Non solo la Toscana, ma anche altre regioni italiane come il Veneto stanno vivendo ore difficili a causa del maltempo che si è abbattuto sull’Italia e dei suoi drammatici effetti. Nel Bellunese un vigile del fuoco è stato dato per disperso: proseguono le sue ricerche.

Maltempo nel Bellunese, disperso un vigile del fuoco: parla Zaia

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha rilasciato alcne dichiarazioni a ‘Skytg24’ in cui parla del maltempo in Italia e soprattutto nella sua regione. Il governatore ha raccontato i disastri della zona del Bellunese, dove è anche scomparso un vigile del fuoco: “Non era in servizio, ma stava lavorando come volontario“ – racconta Zaia parlando del pompiere 45enne scomparso a Puos D’Alpago – “C’è una situazione pesante e drammatica e ancora una situazione di massima allerta per dissesto idrogeologico”.

Maltempo nel Bellunese, disperso un vigile del fuoco: il bollettino

Zaia ha fornito anche un rapido bollettino della situazione nella sua regione: “Cessano le piogge, sono già cessate in molte parti del Veneto, e ci sono schiarite nella giornata, questo ci aiuta” – spiega Zaia – “Certo è che la piovosità è stata tanta stanotte, è stata una battaglia, ho attivato l’Unità di crisi già dall’altroieri e devo dire che la punta massima di piovosità l’abbiamo avuta a 160 millimetri, 16 centimetri di acqua per metro quadrato”. La più grande attenzione va rivolta alle zone vicino ai fiumi: “Per alcuni attendiamo la fase di calo, altri sappiamo che saranno in piena“. Infine, un messaggio ai cittadini: “In questo momento ci sono forti schiarite ma non abbiamo cessato l’allerta perché non è direttamente collegata alla pioggia. Non fatevi ingannare dal sole“.