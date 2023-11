È stata una notte molto complicata quella vissuta dalla Toscana e dai suoi abitanti. Una notte di piogge torrenziali, di allagamenti, di esondazioni e, purtroppo, anche di decessi legati a tutti questi fattori. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato lo stato d’emergenza: “Migliaia di persone al lavoro per i soccorsi“.

Stato di emergenza per maltempo in Toscana: la situazione

Tre persone sono morte in Toscana ieri e in nottata a causa delle allvuvioni, mentre il conto dei dispersi è salito al medsimo numero. “Il bilancio tragico è di tre deceduti e abbiamo ancora tre dispersi” – spiega la Protezione Civile – “Si tratta di due coniugi a Lamporecchio (Pistoia), che percorrevano un ponte risultato poi crollato, e i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno facendo le ricerche, e una persona a Campi Bisenzio (Firenze) che si è allontanata con la sua auto”. Matteo Biffoni, sindaco di Prato, una delle città più colpite, ha descritto la situazione in un messaggio lanciato via social: “Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città“.

Stato di emergenza per maltempo in Toscana: l’intervento di Giani

Ed è in un clima di questo tipo che Eugenio Giani, il presidente della regione Toscana, ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza: “Per i corsi d’acqua risultano rotture sul Bisenzio a Santa Maria a Campi, sul Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, sull’Agna a Montale, sulla Stella a Casini di Quarrata, sul Bardena e sul torrente Iolo. Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma la situazione è ancora molta critica” – scrive Giani sui social. “Gli interventi dei vigili del fuoco sono contiuati per tutta la notte. Dichiaro lo stato di emergenza“.