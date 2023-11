Maltempo in Toscana, esonda un torrente a Seano: situazione critica anche a P...

La situazione legata al maltempo in Toscana si fa sempre più critica: un torrente è esondato a Seano. Allagamenti anche in altre zone.

Il torrente Furba a Seano è esondato a causa del violento maltempo che travolto la Toscana nelle ultime ore. Esondazioni sono state segnalate anche a Prato e a Campi Bisenzio. Nel comune di Carmignano, poi, si sono più di quattro famiglie che sono state costrette a lasciare le rispettive abitazioni mentre molti residenti hanno riferito che l’acqua è arrivata ai piani terra, spingendoli a cercare riparo ai piani superiori degli edifici.

Maltempo in Toscana, esondato il torrente a Seano: “Situazione critica”

La situazione appare sempre più critica e delicata in Toscana. La Regione è in balia di piogge incessanti che stanno facendo salire velocemente i livelli dei corsi d’acqua.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, temporali stazionari insistono sulla Valdera pisana, nei pressi di Livornese, nord-ovest Fiorentino e Pratese. I forti nubifragi stano provocando diffusi allagamenti che hanno toccato localmente i 130 mm in appena tre ore.

La località in cui è stata registrata la maggiore caduta di acqua è Vaiano, in provincia di Prato. Qui sono stati registrati 183 mm di pioggia.

A Seano, in provincia di Prato, è esondato il torrente Furba e la popolazione è attualmente assistita dai vigili del fuoco che hanno invitato tutti a salire ai piani alti. Nel comune di Carmignano, è stata diramata un’allerta per i cittadini proprio a causa della piena del Furba.

La paura tra i residenti di Seano, tuttavia, è tanta. Il carico di acqua che ha travolto la città a causa dei nubifragi si è unito a quello che non riusciva già da tempo a defluire nelle fognature. Le strade, quindi, sono allagate.

Una situazione simile è stata denunciata anche nella città di Prato dove il Bisenzio ha superato il primo livello. Anche a Quarrata lo Stella ha superato il primo livello mentre, a Calenzano, il Marina ha quasi toccato il secondo.

Giani ai cittadini: “Non scendete in strada”

Per quanto riguarda il Bisenzio, il comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ha informato i residenti che gli argini si sono rotti e il fiume è esondato.

“Non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case”, ha dichiarato sui social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, invece, ha postato sui suoi profili social il seguente avvertimento rivolto ai cittadini: “È una situazione estremamente critica, esondati Vella e Bardena, irraggiungibili le zone nord della città. State ai piani alti. Non uscite di casa”.

Il problema del maltempo, poi, ha raggiunto anche la provincia di Pisa dove l’ospedale di Pontedera risulta allagato, proprio come l’ospedale della città di Prato.

Maltempo in Toscana, esondato il torrente a Seano: allagamenti in tutta la Regione

Al momento, quindi, la situazione è critica in tutta la Toscana. Riassumendo, in provincia di Prato, la popolazione di Seano, frazione del comune di Carmignano, è assistita dagli uomini del 115 dopo l’esondazione del torrente Furba. Il Bisenzio è esondato a Campi Bisenzio mentre un’alluvione si è verificata anche a Figline di Prato.

In provincia di Pisa, sono stati registrati numerosi allagamenti, la caduta di diversi alberi, disagi alla circolazione e tetti scoperchiati. La località maggiormente compromessa dal maltempo è Pontedera dove le piogge torrenziali stanno mettendo a dura prova la viabilità in centro e in periferia.

A Livorno e provincia, criticità sono state segnalate al Castellaccio e alla Valle Benedetta. La popolazione sta facendo i conti con strade allagate a Montenero e alle 5 Querce. Il sindaco ha deciso di aprire il Centro operativo comunale.

In provincia di Massa Carrara, il Magra è al momento stazionario alla seconda soglia a Villafranca ma, stando alle previsioni meteo attuali, si è in allerta per eventuali ulteriori incrementi. Nella provincia, inoltre, si sono verificati smottamenti di svariate località.

A Pistoia, ci sono stati diversi allagamenti localizzati: lo scenario più compromesso è dato da Quarrata.

Infine, in Versilia, si stanno riversando forti piogge accompagnate da raffiche di vento che hanno raggiunto anche gli 83 km/h a Viareggio. In zona Forte dei Marmi, invece, ci sono stati allagamenti.