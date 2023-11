Il maltempo di queste ultime ore non ha risparmiato la Liguria. A Vernazza la mareggiata è arrivata fino in centro storico.

Sono ore critiche per la nostra penisola. Il maltempo non ha infatti risparmiato diverse regioni. Una di queste è la Liguria dove la mareggiata è arrivata fino alle Cinque Terre. A Vernazza ha oltrepassato il porticciolo, passando infine per il centro storico dove diversi locali del caruggio sono stati allagati.



Maltempo, la mareggiata arriva a Vernazza

Le immagini che si sono diffuse sui social sono diventate ben presto virali. L’acqua si è riversata copiosa per le vie del centro fino a risalire dai carruggi. Dai video è impossibile non notare come diverse macchine e abitazioni situate al piano terra siano state pressoché allagate. Stando a quanto si apprende sarebbero stati diversi i danni causati da questa violenta ondata di acqua, interessando in special modo le attività commerciali situate nelle vicinanze del mare.

Le altre zone della costa ligure colpite dall’acqua alta

Oltre a Vernazza, sono molti i comuni nei quali si sta facendo già la conta dei danni. Tra questi c’è anche Camogli dove si segnala il crollo di un ristorante e il danneggiamento di una nota discoteca. Da evidenziare anche importanti disagi alla viabilità: in una nota del 3 novembre ANAS ha comunicato che la Statale 1 “Via Aurelia” è stata “provvisoriamente chiusa al traffico al km 475,300, tra Sestri Levante e Lavagna”. Il tratto è stato poi riaperto ad Arenzano (Genova), spiegando anche che “in Liguria la statale Aurelia è tornata nuovamente percorribile senza limitazioni”. In diversi comuni infine, l’acqua ha oltrepassato la diga frangiflutti fino a riversarsi in spiaggia e poi in strada.