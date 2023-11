Maltempo in Toscana, parla Giani: "Precipitazioni mai viste in 100 anni"

Maltempo in Toscana, parla Giani: "Precipitazioni mai viste in 100 anni"

La Toscana è stata colpita da precipitazioni record che non hanno quasi precedenti. Il maltempo che si è abbattuto sulla regione, tra forti piogge e temporali diffusi, ha fatto cadere tanta acqua da causare le esondazioni di fiumi e torrenti che si sono riversati sulle strade. I centri abitati di importanti città, come Prato e Livorno, sono in gravissima difficoltà e cinque persone hanno perso la vita.

Maltempo Toscana, record di precipitazioni: parla Giani

Il presidente della Toscana Eugenio Giani è intervenuto a commento della drammatica situazione del maltempo nella sua regione, rilasciando un’intervista ai microfoni di ‘SkyTg24’: “Ci sono state precipitazioni enormi che non hanno precedenti negli ultimi 100 anni“ – ha detto Giani – “Il fiume Bisenzio è quello che ha creato maggiori problemi. È esondato non in molti punti ma soprattutto ha fatto da elemento di ‘blocco’ per lo sviluppo dell’acqua reflua.”

Maltempo Toscana, record di precipitazioni: Prato

Giani ha anche fatto il punto sulla situazione attuale: “Ora ha smesso di piovere e conseguentemente riusciamo anche grazie alle luci del giorno a raggiungere con i mezzi attivi quelle aree che finora non erano state raggiunte. Sono defluiti per fortuna i livelli dei fiumi più significativi, il Lombrone e soprattutto il Bisenzio”. Le vere criticità sono a Prato, spiega il presidente: “Abbiamo la concentrazione di problemi più alta nell’area della provincia di Prato, che lambisce poi quella del comune di Firenze con i comuni di Campi Bisenzio”.