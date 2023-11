Il ministro per la Protezione civile ha annunciato che l'Italia è pronta per uno stato d'emergenza nazionale per il maltempo.

Il ministro per la Protezione civile ha annunciato che l’Italia è pronta per uno stato d’emergenza nazionale per il maltempo.”È una vera e propria calamità alla quale corriamo il rischio di abituarci e invece dobbiamo stare sempre in allerta” ha dichiarato Musumeci.

Maltempo, Musumeci: “Pronti a dichiarare lo stato d’emergenza nazionale”

“Siamo pronti allo stato di emergenza nazionale. È una vera e propria calamità alla quale corriamo il rischio di abituarci, e invece dobbiamo stare sempre in allerta e capire che la prevenzione va fatta quando ancora la calamità non c’è, in ‘tempo di pace’. Cominciando dalle scuole spiegando ai ragazzi cosa devono fare loro e le loro famiglie quando l’allerta li mette in una condizione di attesa rispetto alle previsioni” sono le parole di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del Mare, ospite a Sky TG24. Il ministro ha assicurato che la dichiarazione dello stato di emergenza dovrebbe essere deliberata questa mattina insieme alla nomina di un commissario delegato per 12 mesi.

“In Toscana è accaduto quello che purtroppo non doveva accadere, una sorta di uragano con una violenza davvero inaudita. La grande quantità di acqua determina l’esondazione dei fiumi e quindi tutto quello che è accanto, attorno o vicino ai fiumi viene raggiunto” ha dichiarato Musumeci. “Ho assicurato al presidente della Regione Giani che il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, la Regione ha formalizzato la richiesta e c’è un contatto costante con il nostro Dipartimento e il direttore Fabrizio Curcio che nel corso della notte ha inviato in zona alcuni team di specialisti soprattutto per il recupero nelle acque di cittadini che tentano in qualunque modo di mettersi in salvo. Sono unità altamente specializzate, purtroppo la situazione rimane grave perché l’Arno rimane sotto controllo, finora ha retto anche perché alcuni lavori di prevenzione sono stati realizzati negli ultimi anni” ha aggiunto il ministro.

Maltempo, Musumeci: “Il cambiamento climatico non è mai stato messo in discussione”

Il ministro ha spiegato che l’unica soluzione è la creazione di vasche di contenimento ai lati dei fiumi che possono essere soggetti a piena, per attenuare la violenza e la velocità del flusso delle acque. Secondo Musumeci serve anche “tanta educazione ambientale, la cultura del rischio, chi vive in una zona soggetta a esondazione quando c’è l’allerta arancione non può assolutamente restare nei piani bassi. Quello della prevenzione è un mio chiodo fisso visto che l’Italia è il Paese meno attento alla cultura del rischio, siamo abituati a ricostruire, a intervenire in emergenza, mai prima“. Per quanto riguarda la crisi climatica “la presidente del Consiglio lo ha dichiarato in tante occasioni, la messa in sicurezza del territorio è una priorità del governo. Il cambiamento climatico non è mai stato messo in discussione“.