Continua ad esserci preoccupazione per quanto riguarda la situazione ai Campi Flegrei: adesso il governo a mantenere alta l’attenzione dopo i diversi terremoti avvertiti nelle settimane precedenti a nord ovest di Napoli.

Le parole del Ministro Musumeci

Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile, dopo diversi giorni di lavoro tra il dipartimento nazionale, l’Istituto di geofisica e vulcanologia e la commissione Grandi Rischi, ha dichiarato: “La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione. Il governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali“.

La commissione Grandi Rischi

Il 27 e 28 ottobre si è riunita, su richiesta del capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, la commissione Grandi Rischi, Settore rischio vulcanico, per approfondire, in maniera tecnica-scientifica, i fenomeni in corso nell’area dei Campi Flegrei.

La commissione, in base a quanto emerso e alle valutazioni compiute durante la riunione, rileva che l’insieme dei risultati scientifici rafforza l’evidenza del coinvolgimento di magma nel processo bradisismico di sollevamento del suolo.Il quadro compessivo, sempre secondo quanto emerso, fa emergere la possibiltà che i processi in atto possano evolvere ulteriormente.

La Commissione ritiene opportuno, quindi, che sia le attività di monitoraggio da parte dei centri di competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio nazionale di Protezione Civile, si preparino ad un’eventuale necessità di passare verso un livello di allerta superiore a quello attuale.

