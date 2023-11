Attimi di paura durante una battuta di caccia nel salernitano: un uomo, infatti, è stato aggredito da un cinghiale ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Roccadaspine in eliambulanza.

Ferita alla gamba e 80 punti di sutura per il cacciatore che, dopo il trasporto in ospedale e le cure del caso, è stato dimesso.

Leggi anche: Roma, oltraggiate due pietre d’inciampo, Gualtieri: “Gesto inaccettabile”

L’aggressione dell’animale

Un gruppo di cacciatori, nei giorni scorsi, si era dato appuntamento in zona Mainardi di Aquara. L’uomo, un 45enne, stava studiando il territorio assieme ai suoi compagni quando, da dietro un cespuglio, sarebbe spuntato improvvisamente un cinghiale che lo ha aggredito.

Dopo il primo impatto, l’uomo si sarebbe accasciato al suolo e l’animale avrebbe continuato a colpire il cacciatore in diverse parti del corpo.

Ferito alla gamba

Il 45enne, riuscito a mettersi in contatto con gli amici e chiedendo aiuto, aveva perso molto sangue da una ferita alla gamba.

I suoi compagni di caccia, una volta raggiunto l’uomo e constatata l’emorragia, hanno prontamente chiamato i soccorsi.

A preoccupare i sanitari giunti sul posto era l’arteria femorale, così l’uomo è stato subito trasferito, in eliambulanza, all’ospedale di Roccadaspide dove i medici hanno applicato 80 punti di sutura per il cacciatore che, non essendo in pericolo di vita, sarebbe stato dimesso.

Leggi anche: Aveva ucciso il padre e gravemente ferito la madre. Il figlio: “Mi davano fastidio le loro voci”