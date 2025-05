Un pomeriggio di caos nell’Aquilano

Nel pomeriggio di ieri, un violento temporale ha colpito l’Aquilano, portando con sé forti grandinate e acquazzoni che hanno creato notevoli disagi alla circolazione stradale. Le strade, in molte aree, sono state invase da acqua e detriti, rendendo difficile il passaggio dei veicoli e costringendo i mezzi di soccorso a intervenire per liberare le carreggiate.

La situazione è stata particolarmente critica a Capitignano, dove le grandinate hanno causato danni significativi.

Interventi dei soccorsi e danni alle coltivazioni

Le autorità locali hanno dovuto mobilitare i mezzi di soccorso per assistere gli automobilisti bloccati e ripristinare la viabilità. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate di emergenza, soprattutto dai quartieri di Sant’Elia, Torretta e Collesapone. Questo evento meteorologico non è isolato: nei giorni precedenti, la provincia di Chieti aveva già subito danni alle coltivazioni a causa di fenomeni simili, evidenziando l’impatto del maltempo sull’agricoltura locale.

Allagamenti e problemi di circolazione

All’Aquila, il violento acquazzone ha provocato allagamenti nella zona est della città, creando ulteriori problemi alla circolazione. Molti veicoli sono rimasti in panne, intrappolati in strade allagate. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità. Gli esperti meteo avvertono che eventi di questo tipo potrebbero ripetersi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle condizioni atmosferiche.