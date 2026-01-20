Il ciclone Harry non dà tregua al Sud Italia, da diversi giorni sotto la morsa del maltempo, tanto che in diverse zone è stata prorogata di 24 ore l’allerta meteo rossa. Domani, mercoledì 21 gennaio 2026, le scuole rimarranno chiuse in diversi comuni: ecco l’elenco.

Maltempo, Sud Italia sotto la morsa del ciclone Harry

Piogge torrenziali e raffiche di vento fiano a 120 km all’ora. Il ciclone Harry si sta abbattendo con violenza sul Sud Italia, con la Protezione Civile che ha deciso di prorogare per altre 24 ore l’allerta meteo rossa su Sicilia, Calabria e Sardegna. Oggi, martedì 20 gennaio 2026, diversi istituti scolastici, di ogni ordine e grado, sono rimasti chiusi e, stessa cosa, anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio. Ecco dunque l’elenco dei comuni nei quali domani le scuole rimarranno chiuse.

Maltempo, scuole chiuse mercoledì 21 gennaio 2026: l’elenco dei comuni

Il ciclone Harry, come abbiamo visto, non dà tregua al Sud Italia. Anche domani, mercoledì 21 gennaio 2026, le scuole, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse in diversi comuni del Sud Italia. Adolfo Villani, sindaco di Capua, ha firmato in data 20 gennaio 2026 l’ordinanza n. 4 che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia statali che paritarie, per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, viste le previsioni meteo avverse. Sono diversi i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse domani, ecco l’elenco comunicato fino a ora:

Calabria:

Catanzaro;

Lamezia Terme;

Oriolo;

Agnana;

Benestare;

Bova Marina;

Marina di Gioiosa Jonica;

Melito di Porto Salvo;

Samo.

Sicilia:

Fiumedinisi;

Santa Teresa di Riva;

Aci Sant’Antonio;

Belpasso;

Castiglione di Sicilia;

Scordia;

Siracusa;

Francofonte.

Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi ulteriori comuni.