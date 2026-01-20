Il ciclone Harry in queste ore si sta abbattendo violentemente sull’Italia, con l’allerta rossa che, in alcune regioni, è stata prorogata di 24 ore. Andiamo a vedere quali sono le zone più colpite e quando, finalmente, tornerà il bel tempo.

Ciclone Harry sull’Italia: le zone più colpite

Piogge torrenziali e raffiche di vento superiori ai 110-120 km all’ora.

Il ciclone Harry si sta abbattendo con violenza sull’Italia, per l’esattezza al Sud. Sardegna, Sicilia e Calabria sono le regioni sotto la morsa del ciclone, tanto che la Protezione Civile ha deciso di prorogare l’allerta rossa per altre 24 ore. Attenzione in particolare alla giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, poiché sulle tre regioni sopra elencate potrebbero accumularsi più di 300 millimetri di precipitazioni, come indicato da Simone Albelli, meteorologo di Meteo Expert, intervistato da Fanpage.it. Precipitazioni abbondanti, forti venti e mare grosso sono dunque i tre aspetti più critici di questa fase di maltempo legata al ciclone Harry. Ma, quando finirà il maltempo?

Ciclone Harry sull’Italia: quanto durerà il maltempo?

La fase più intesa di questa ondata di maltempo legata al ciclone Harry è destinata a concentrarsi tra oggi martedì 20 gennaio e le prime ore di domani, mercoledì 21 gennaio. La perturbazione si sposterà dunque verso Est, lasciando spazio a fenomeni meno intensi. Nei prossimi giorni non mancheranno precipitazioni sparse su tutto il Paese, in particolare nel fine settimana è previsto un peggioramento al Nord, con possibili nevicate anche a bassa quota.