Maltempo, strade imbiancate e violente grandinate nel veronese: le aree colpite

Da Peschiera a Lazise, da Bussolengo a Campofontana: intere aree del veronese sono state colpite da violente grandinate. Strade completamente imbiancate.

Strade imbiancate e chicchi grossi come sassi. Questo è ciò che hanno visto moltissimi abitanti del veronese specialmente in Valpolicella e nella zona del basso lago di Garda. Da Peschiera del Garda a Lazise, passando per Bussolengo a San Pietro in Cariano, l’area è stata colpita da quella che a tratti sembrava una “pazza nevicata” di fine autunno.

Maltempo grandine Verona, strade imbiancate nel giro di pochi minuti

Sono bastati pochi minuti per coprire interamente le strade anticipando in questo modo la stagione invernale. La forte perturbazione che ha sopreso i cittadini, nel giro di poco si è trasformata in pioggia con tanto di tuoni e fulmini.

Maltempo grandine Verona, le aree colpite

I comuni più colpiti da questa “imbiancata” fuori stagione sono stati Bussolengo, Peschiera, Lazise e in generale l’area del basso lago di Garda oltre che la Valpolicella ed in particolare Arbizzano, Fumane, San Pietro in Cariano o ancora Domegliara.

Maltempo grandine Verona, nevicate a 1200 metri

La vera sorpresa è arrivata soprattutto a Campofontana che è stata interessata da una nevicata straordinaria a 1200 metri di altezza. Il risultato è stato un incantevole paesaggio coperto da una coltre candida di neve che i cittadini hanno avuto senz’altro la possibilità di ammirare.Stando a quanto riporta il quotidiano “L’arena”, i fiocchi sono caduti nella notte proprio mentre stava piovendo.