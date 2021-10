Catania, forte tornado seguito da pioggia e grandine: ci sono danni e feriti

Grandine, pioggia e alberi abbattuti nel centro storico. Circonvallazione in tilt. Molti i danni segnalati dai residenti. Ci sarebbero feriti.

La nuova settimana si è aperta all’insegna del maltempo, che proseguirà fino al weekend. Pioggia intensa da Nord a Sud sta provocando numerosi disagi: l’ultima notizia arriva da Catania, dove un tornado ha causato danni e feriti.

Catania, tornado si abbatte sulla città

I residenti del centro storico hanno assistito a un violento tornado, riprendendo e fotografando quegli attimi di spavento. L’intensa pioggia che ha interessato la città, insieme alla grandine, ha causato diversi danni.

Il maltempo continua a interessare il Sud, in particolare la Sicilia, così il Comune ha invitato i cittadini a prestare massima attenzione, evitando di uscire di casa se non per urgenze e questioni indispensabili.

Catania, tornado e maltempo in città: i danni

Tra i numerosi problemi registrati a Catania a causa del maltempo e del tornado registrato in città, si segnalano danni ai locali e alle abitazioni del centro storico, con ombrelloni volati per colpa del forte vento, tavoli capovolti e pioggia battente.

Diverse persone risultano ferite. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi e lampioni in strada. Molte le richieste e le telefonate a 118, Vigili del Fuoco e Protezione Civile comunale e regionale, intervenuti per prestare soccorso.

Catania, tornado in città e maltempo nel Sud

Resta l’allerta meteo arancione in Sicilia. Nella mattinata di martedì 5 ottobre, poche ore prima del tornado a Catania, una bomba d’acqua ha creato forti disagi a Palermo, rendendo necessari diversi interventi per allagamenti soprattutto a Mondello.

Inoltre, quattro voli in arrivo all’aeroporto del capoluogo siciliano sono stati dirottati: tre su Catania e uno su Cagliari.