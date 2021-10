Prosegue la perturbazione che sta causando danni al Nord. Nella giornata di mercoledì 6 ottobre pioverà soprattutto nel Salento, in Calabria e Sicilia.

Le forti piogge continuano a causare danni e provocare molti disagi al Nord, dove l’allerta meteo interessa diverse Regioni e in Liguria si segnalano continui problemi a causa delle frane e degli allagamenti avvenuti nelle ultime ore. Dalle previsioni meteo di mercoledì 6 ottobre si attende una giornata all’insegna dell’instabilità: da Nord a Sud ci saranno piogge e temporali.

Meteo mercoledì 6 ottobre, ancora pioggia e temporali

La giornata di mercoledì 6 ottobre sarà all’insegna dell’instabilità, con prevalenza di nubi e piogge da Nord a Sud. Già nella serata di martedì 5 si attende l’arrivo della seconda perturbazione del mese.

Nel corso della mattinata pioggia e temporali sono previsti nelle Regioni del Nord, in particolare in Friuli Venezia Giulia.

Più sereno, invece, in Piemonte e situazione migliore in Sardegna, dove si attende una giornata serena o poco nuvolosa. Ancora pioggia e molte nuvole previste nel Centro Italia. Il maltempo interesserà anche il Sud, soprattutto il Salento, la Calabria e la Sicilia. Nelle ore pomeridiane e verso sera le piogge diminuiranno su tutta la penisola, eccetto in Emilia-Romagna e nelle Marche.

Mercoledì 6 ottobre la pioggia bagnerà soprattutto il Sud e la Sicilia.

Temporali attesi anche nel nord-est, nelle Regioni centrali tirreniche, in Umbria, nelle Marche e in Lombardia, comportando un ulteriore calo delle temperature.

Previsioni meteo 6 ottobre, maltempo per tutta la settimana

Il mese di ottobre si apre all’insegna del maltempo, che caratterizzerà l’intera prima settimana.

La nuova perturbazione causerà nella giornata di giovedì 7 ottobre una circolazione chiusa di bassa pressione, che interesserà in particolare il centro-sud.

Nelle regioni centrali il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sul versante adriatico e lungo l’Appennino. Molte piogge e possibili temporali, anche intensi, attesi in particolare su Abruzzo e Molise, ma anche nelle Regioni meridionali e nella fascia settentrionale della Sicilia. Proseguirà anche il calo termico, con l’eccezione di Lombardia e nord-est dove i valori massimi saranno in crescita.

Venerdì 8 ottobre l’instabilità farà sentite i suoi effetti al Sud e si attendono venti intensi di Bora sull’Adriatico e sulle Regioni centrali.

Meteo 6 ottobre: prevista pioggia fino al weekend

Gli effetti del maltempo si faranno sentire anche nella giornata di mercoledì 6 ottobre e proseguiranno nei giorni successivi.

Dopo una settimana all’insegna della pioggia intensa, il weekend non sarà migliore. Al contrario, si respirerà a pieno il clima e l’atmosfera autunnali.