Due bambini in condizioni critiche

I due fratellini, di 4 e 2 anni, sono attualmente ricoverati presso l’ospedale di Cosenza a causa di gravi maltrattamenti subiti all’interno del loro nucleo familiare. Le violenze, che hanno portato a lesioni personali ripetute, hanno sollevato un allarme significativo tra le autorità competenti, spingendo il pubblico ministero della Procura dei minorenni di Catanzaro a intervenire con urgenza.

Richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale

Il pm ha presentato una richiesta formale ai giudici del Tribunale per i minorenni, chiedendo la sospensione immediata della responsabilità genitoriale dei genitori. Questa decisione è motivata dalla gravità delle condizioni in cui versano i bambini e dalla necessità di garantire la loro sicurezza e benessere. La Procura ha inoltre proposto la nomina di un tutore legale che possa occuparsi dei piccoli, una volta dimessi dall’ospedale.

Affidamento temporaneo e decadenza della patria potestà

In aggiunta alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ha chiesto che i bambini vengano allontanati dalla casa familiare e affidati temporaneamente a una famiglia affidataria. Questa misura è considerata fondamentale per garantire un ambiente sicuro e protetto per i due fratellini. La Procura ha anche sollecitato la decadenza della patria potestà per entrambi i genitori, evidenziando la loro assoluta inidoneità a prendersi cura dei figli. La situazione è estremamente delicata e richiede un intervento immediato per tutelare i diritti e la salute dei minori coinvolti.