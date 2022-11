In provincia di Roma un uomo maltrattava i genitori e quel 59enne è stato arrestato.

Secondo quanto si apprende dai media che hanno trattato la notizia l’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato dalla polizia ed ha sferrato calci agli agenti, incappando in una ulteriore contestazione penale della quale dovrà rispondere davanti al giudice monocratico.

Maltrattava i genitori: arrestato 59enne

Il 59enne è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per “maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. Data la sua condotta ed una riconosciuta pericolosità che potrebbe fargli reiterare il reato il 59enne, dopo la convalida dell’arresto, è stato portato in carcere.

Ma come si era scoperto che l’uomo picchiava i suoi? I media spiegano che le indagini erano partite dopo una segnalazione al 112, nel tardo pomeriggio, per una “lite in famiglia”.

Il racconto della madre agli agenti

Gli agenti di polizia erano arrivati sul posto ed avevano trovato un’anziana preoccupata per la salute del marito. Pare che il loro figlio, due giorni prima, lo avesse prelevato da un ospedale e lo tenesse recluso in casa.

La donna ha raccontato che “da anni lei ed il marito subivano soprusi, tanto che la donna si era trasferita a casa di un altro familiare”. A quel punto i poliziotti hanno fronteggiato il 59enne che subito “ha cercato di aggredire la madre e gli altri familiari”. Gli agenti sono intervenuti e l’indagato li ha presi a calci, poi è stato fermato.