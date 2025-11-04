Mamdani e la Sfida Elettorale a New York: Un Passo Storico nella Politica Americana

La campagna di Zohran Mamdani, giovane politico di 34 anni, ha preso slancio nel quartiere di Astoria, a Queens, dove ha ricoperto il ruolo di assembleista statale per cinque anni. La sua recente vittoria nelle primarie democratiche è stata una sorpresa per molti e ha dato inizio a un percorso che potrebbe portarlo alla carica di sindaco della città di New York.

In vista delle elezioni, Mamdani ha tenuto il suo intervento finale in un parco giochi, mentre i suoni di bambini che giocano riempivano l’aria. Rivolgendosi ai suoi sostenitori, che contano oltre 100.000 membri, ha affermato: “Dobbiamo dare il massimo!”.

Il messaggio di cambiamento

Mamdani ha sottolineato l’importanza di combattere per i diritti dei lavoratori e ha descritto la sua campagna come un tentativo di riscrivere le regole della politica nella città che ama. Contrapponendosi all’attuale crisi di accessibilità economica, ha affermato che è lui, e non altri, a poter affrontare queste sfide nel contesto dell’America più grande.

Il confronto con l’ex governatore Cuomo

Il clima politico è reso ancora più teso dalla recente approvazione di Donald Trump a favore dell’ex governatore Andrew Cuomo. Trump ha descritto Mamdani come un “comunista”, un’etichetta che il candidato democratico respinge, definendosi un socialista democratico. Con la campagna di Mamdani che si fa sempre più audace, il sostegno di Trump a Cuomo potrebbe ribaltare il gioco, specialmente con l’ex governatore che cerca di attrarre voti conservatori.

Sostenitori e preoccupazioni

Nonostante le incertezze, i sostenitori di Mamdani esprimono ottimismo riguardo alla sua possibilità di vittoria. Tasnuva Khan, una delle attiviste, ha dichiarato che questa corsa elettorale ha evidenziato la potenza del voto musulmano e della comunità bengalese in crescita. Se fosse eletto, Mamdani diventerebbe il primo sindaco musulmano e il primo di origine sudasiatica nella storia della città.

Tuttavia, alcuni sostenitori sono consapevoli delle sfide che seguiranno dopo il voto. Shabnam Salehezadehi, una dentista di Long Island City, ha espresso la sua ansia riguardo alla necessità di ottenere il consenso di un’ampia coalizione di legislatori per realizzare le sue ambiziose promesse, come i trasporti pubblici gratuiti e l’assistenza all’infanzia universale. “Vincere è solo il primo passo,” ha osservato.

Il lascito di Cuomo e le sue strategie

Cuomo, nel frattempo, sta cercando di consolidare la sua posizione visitando vari quartieri, intensificando i suoi attacchi contro Mamdani, definendolo un esponente di un “socialismo” che, secondo lui, non ha funzionato in altre nazioni. La sua retorica si basa sull’idea che una vittoria di Mamdani porterebbe New York verso un futuro socialista, un tema ricorrente nel suo discorso.

Nonostante le affermazioni di Cuomo, alcuni elettori, come Gwendolyn Paige, sono più preoccupati per l’eredità politica dell’ex governatore che per le etichette ideologiche. Paige ha chiarito che la sua decisione di sostenere Cuomo è influenzata dalla sua percezione di stabilità contro le incertezze portate dall’amministrazione Trump.

Il giorno delle elezioni e la partecipazione degli elettori

Con oltre 735.000 voti già espressi durante il periodo di votazione anticipata, la tensione cresce in vista del giorno delle elezioni. Gli elettori di New York sono chiamati a decidere tra due visioni opposte del futuro della città. Le urne saranno aperte dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera, con i risultati che si prevede arriveranno nelle ore successive alla chiusura.

Lisa Gonzalez, una veterana dell’esercito, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione dei residenti a basso reddito, citando i recenti tagli ai benefici alimentari e la minaccia di una riduzione dei fondi federali per la città. “I rischi sono molto alti,” ha affermato. “Voterò con attenzione.”