Una donna di 54 anni è morta dopo aver mangiato dei cioccolatini ricevuti in regalo per il suo compleanno. La famiglia pensa sia stata avvelenata.

Mangia dei cioccolatini regalati per il compleanno: donna muore per avvelenamento

Una donna di 54 anni, Lindaci Viegas Batista de Carvalho, è morta dopo aver mangiato dei cioccolatini che le erano stati regalati da un misterioso mittente per il suo compleanno. La famiglia teme che possa essere stata avvelenata. La polizia di Rio de Janeiro ha avviato un’indagine sulla morte improvvisa della donna. Gli agenti stanno indagando per capire se i cioccolatini che le sono stati inviati insieme ad un mazzo di fiori siano stati avvelenati. Dopo la morte della sorella, Lenice Batista ha affermato che un esperto di un corpo forense in Brasile, l’Instituto Medico-Legale, aveva indicato che nel corpo della vittima era presente veleno per topi.

Ulteriori analisi sui cioccolatini dovrebbero essere completate il 30 giorni. Per il momento non sono ancora stati effettuati arresti. La donna era stata minacciata sui social network, come ha raccontato la famiglia. La sorella ha ricordato che la donna ha iniziato a sentirsi male poco dopo aver mangiato i cioccolatini, arrivando ad avere le convulsioni quasi subito. La donna è poi stata dichiarata morta in ospedale.

Mangia cioccolatini e muore: i dubbi sull’ex marito e la principale sospettata

Anche il figlio della donna aveva assaggiato uno dei cioccolatini, ma poi lo aveva sputato perché aveva avvertito un sapore strano. Lui non si è sentito male. Dopo la morte della donna, il suo ex marito ha dichiarato di aver scherzato quando ha detto di aver inviato il regalo. La sorella della vittima non sospetta di lui perché avevano condiviso un rapporto positivo. Secondo gli agenti di polizia, Susanna Martins da Silva era convinta che il suo ex marito avesse una relazione con la vittima. Lei è la principale sospettata, che è stata arrestata.