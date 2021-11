Manageritalia, il 26 novembre l'assemblea nazionale a Milano

Milano, 24 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Si terrà venerdì 26 novembre, presso Hotel Melià a Milano la prima giornata della 97ma assemblea nazionale di Manageritalia che, nella sua parte pubblica, potrà essere seguita in diretta sui canali social di Manageritalia. Nel corso dell’intervento di apertura il presidente di Manageritalia Mantovani presenterà i dati esclusivi dell’osservatorio del terziario che evidenziano la crescita del management nelle singole Regioni, trainato dall’aumento del numero delle donne manager donne assunte dalle aziende italiane anche durante la pandemia.

L’assemblea Manageritalia coinvolge ogni anno i 250 delegati, degli oltre 38mila manager associati, per condividere l’andamento e i programmi dell’Organizzazione. In apertura il focus è sempre concentrato su un aspetto economico/istituzionale determinante per il Paese con la presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni.

Dopo l'intervento di apertura del presidente Mantovani sono previsti gli interventi di saluto all’assemblea dei manager italiani da parte di Mara Carfagna, Ministro del Sud e la Coesione Territoriale; Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e il saluto del sindaco di Milano Giuseppe Sala.