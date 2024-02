Silvia Conti, Dirigente del Reparto Mobile di Firenze è stata trasferita dopo le manganellate della polizia sugli studenti a Pisa.

Il trasferimento della Dirigente Silvia Conti dopo gli scontri a Pisa, cos’è successo?

Nei giorni scorsi era partita l’inchiesta su almeno 15 poliziotti, oltre alla dirigente trasferita. Tuttavia, secondo quanto affermano fonti del Dipartimento della Pubblica sicurezza il trasferimento della dirigente, Silvia Conti, era già programmato e non sarebbe legato agli scontri con i manifestanti avvenuti nei giorni scorsi.

La donna non ha avuto un ruolo operativo nella gestione dell’ordine pubblico, ma si sarebbe occupata dell’invio di uomini e mezzi nel luogo della manifestazione avvenuta a Pisa.

Chi è Silvia Conti, la Dirigente che è stata trasferita?

Comandante della Polizia Stradale dell’Aquila, Silvia Conti era in carica a Firenze dal 2021 e a settembre è previsto che vada in pensione. È stata una delle prime donne a guidare un Reparto mobile, laureata in Giurisprudenza e entrata in polizia nel 1994.

Il trasferimento della Dirigente Silvia Conti e l’appuntamento per un nuovo corteo a Pisa

L’appuntamento è alle 14 di sabato prossimo nel centro di Pisa, per un grande corteo organizzato da studenti, a una settimana dalle manganellate avvenute nello scontro tra manifestanti e polizia nel corteo studentesco pro Palestina.