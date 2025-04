Una tragedia ha colpito ieri, lunedì 14 aprile, il comune di Ardea (Roma), dove una 37enne ha perso la vita a causa di un soffocamento dovuto all’ingestione di un boccone di carne. La donna infatti, al momento dell’accaduto, stava cenando, quando un pezzo di carne le è andato di traverso.

Ardea, inghiotte un boccone di carne e poi la tragedia

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Stando alle ricostruzioni effettuate finora, al momento del drammatico accaduto, attorno alle ore 22.30, la donna si trovava nella sua abitazione in via dei Cipressi, e stava cenando con della carne. All’improvviso, un boccone le sarebbe andato di traverso, ostruendole il respiro.

L’intervento ormai vano dei soccorsi: per la donna nulla da fare

Dopo l’arrivo della chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d’intervento, nell’abitazione è intervenuto il personale sanitario con l’ambulanza, eppure ogni tentativo di rianimare la donna è stato inutile. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Tor San Lorenzo, i quali hanno svolto gli accertamenti di prassi e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Una volta ultimate le verifiche, la salma è stata riconsegnata ai famigliari, per i funerali, per consentire loro di darle l’ultimo saluto.