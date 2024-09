Manifestazione nel Ravennate a seguito dell'alluvione in Emilia-Romagna: "Siamo esasperati e ci sentiamo trascurati".

Il maltempo sta per tornare in Italia, con piogge e temporali previsti da nord a sud. Gli abitanti dell'Emilia-Romagna, regione recentemente colpita da un'alluvione, esprimono preoccupazione e frustrazione. È stata emessa un'allerta arancione per l'Emilia-Romagna e un'allerta gialla per altre 11 regioni. Arriva una perturbazione atlantica che peggiorerà le condizioni atmosferiche.