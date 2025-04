Manila Nazzaro risponde ai gossip in diretta a The Couple

Il contesto di The Couple

Manila Nazzaro, nota per la sua vittoria come Miss Italia, è attualmente una delle protagoniste del reality show The Couple, trasmesso su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. In questa nuova avventura, Manila gareggia insieme al marito, il ballerino Stefano Oradei, ex volto di Ballando con le Stelle. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione del pubblico, non solo per le dinamiche del gioco, ma anche per le polemiche che circondano la loro vita privata.

Le affermazioni che hanno scatenato i gossip

Recentemente, Manila e Stefano hanno fatto alcune dichiarazioni che hanno innescato una serie di gossip. Durante la puntata andata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha mostrato alla coppia articoli che riportavano le affermazioni di Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila. Queste notizie hanno sollevato interrogativi e speculazioni sulla loro relazione, portando Manila a intervenire direttamente per chiarire la situazione.

La risposta di Manila Nazzaro

Nella diretta, Manila ha deciso di affrontare le voci che circolavano su di lei. Ha spiegato di essersi allontanata da Lorenzo Amoruso a causa di comportamenti che non condivideva, affermando con fermezza di non essere mai stata falsa o traditrice. La Nazzaro ha sottolineato come la sua attuale relazione con Stefano Oradei l’abbia salvata e le abbia dato una nuova prospettiva sulla vita. Anche Stefano ha voluto esprimere la sua opinione, evidenziando come i gossip siano emersi solo ora, dopo tanto tempo.

Il misterioso messaggio di Lorenzo Amoruso

In seguito alla puntata, Lorenzo Amoruso ha pubblicato una storia su Instagram che ha suscitato ulteriori speculazioni. Il suo post, che conteneva una citazione di Giovanni Falcone, è stato interpretato da alcuni come una risposta diretta alle affermazioni di Manila. Tuttavia, non è chiaro se il messaggio fosse realmente rivolto a lei o se fosse semplicemente un pensiero condiviso senza alcun riferimento specifico. Questo enigma ha alimentato ulteriormente il dibattito sui social, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.