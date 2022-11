Manovra, Cattaneo: maggioranza compatta, sarà approvata nei tempi

Roma, 29 nov. (askanews) – Si é registato un “Clima costruttivo, oggi abbiamo condiviso l’intenso calendario di dicembre, cioè la volontà della maggioranza di essere compatta e di arrivare all’approvazione della manovra, soprattutto, nei tempi prestabiliti e garantendo anche lo spazio legittimo e doveroso per le opposizioni e condividere un metodo con cui ogni forza politica proporrà le proprie migliorie”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, al termine del vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.

A chi gli chiedeva se ci fosse un’intesa su ridurre il numero di proposte di modifica, Cattaneo ha sottolineato che “potrei rispondere che gli emendamenti non si contano ma si pesano. Nel senso che tolti uno, due o tre questioni politiche, alle quali ogni forza legittimamente tiene, non è un problema del numero degli emendamenti. Peraltro abbiamo anche trovato condivisione su questo. Forza Italia, non è un segreto – ha aggiunto – sta cercando di lavorare per migliorare il provvedimento soprattutto per la detassazione delle assunzioni dei giovani e anche in parte sulle pensioni, oltre che il lavoro sul Dl quater rispetto al 110% e allo sblocco dei crediti”.