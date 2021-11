Manovra, Salvini: la vera emergenza è il caro bollette

Roma, 30 nov. (askanews) – “Oggi, come ieri e come domani chiederemo uno sforzo in più sulle bollette di luce e gas”. Lo ha detto ai cronisti il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando dela manovra a margine dell’assemblea di Confartigianato.

“L’emergenza di queste settimane e dei prossimi mesi – ha spiegato Salvini – è il caro bollette. La bolletta purtroppo entra in tutte le case, in tutte le famiglie, le scuole gli ospedali, i negozi, le aziende.

Occorre uno sforzo maggiore del Governo: i soldi si possono trovare, per tagliare le tasse del Governo sulle bollette della luce e del gas. Altrimenti rischia di essere un inverno freddo e cupo. Quindi trovare altri 3 miliardi almeno per tagliare le tasse sulle bollette di luce e gas per noi è l’emergenza di questo momento, su questo lavoreremo giorno e notte in Parlamento e su questo chiediamo al presidente Draghi il massimo sostegno”.