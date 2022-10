Troppi viaggi misteriosi all'estero e troppe strane assenze, poi la scoperta: lui manteneva la moglie con i soldi dell’amante e dovrà restituire tutto

Manteneva la moglie con i soldi dell’amante, dovrà restituire tutto secondo la legge: in Emilia Romagna un 68enne è stato condannato a risarcire 158mila euro alla donna. Secondo un tribunale di Cesenatico quei soldi l’uomo li utilizzava per mantenere moglie e figli ma erano il frutto del versamento di una donna fatto nel corso degli ultimi dieci anni.

E la donna non sapeva nulla della famiglia “effettiva” del suo compagno.

Manteneva la moglie con i soldi dell’amante

Ad un certo punto però la vittima della truffa si era insospettita dalle frequenti assenze dell’uomo giustificate: troppe trasferte di lavoro e viaggi. Perciò l’inconsapevole amante aveva assoldato un investigatore privato con l’incarico di scoprire cosa nascondesse il suo compagno. Ci sono episodi citati per tabulas: un pomeriggio lei lo aveva anche “colto in compagnia di un’altra donna, cioè la moglie, in un negozio”.

La scoperta della truffa e le minacce

Il tradimento surreale era stato scoperto e la donna ha troncato, poi però l’uomo ha iniziato a minacciarla se non avesse staccato l’ennesimo assegno. Da quell’episodio è scattata una denuncia, dopo di essa un processo penale ed una sentenza esemplare: l’uomo è stato “condannato a una pena di tre anni e quattro mesi per minacce nei confronti dell’amante”. Una ultima sentenza lo obbliga anche a restituire i 158mila euro versati tramite bonifici, ai quali mancherebbero gli altri 50mila dati in contanti.