Ilary Blasi e Francesco Totti stanno per sbarcare in tribunale: intanto, è stato rivelato l’importo pagato all’investigatore privato assunto dalla showgirl.

L’investigatore privato assunto da Ilary Blasi per spiare Francesco Totti è stato pagato 75 mila euro e ha sfruttato una tecnologia ultramoderna.

Ilary Blasi ha pagato 75 mila euro all’investigatore privato per spiare Totti: usati GPS e droni

Ilary Blasi ha pagato 75 mila euro all’investigatore privato assunto per seguire Francesco Totti e portare alla luce del sole la sua storia con Noemi Bocchi.

A rivelarlo è stato lo stesso investigatore privato Ezio Denti durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Per mesi, Denti ha pedinato l’ex calciatore facendo incetta di foto, video e prove di ogni genere che certificassero il tradimento.

Nel corso dell’intervista, l’investigatore ha raccontato di aver pedinato Torri dal 22 aprile fino alla fine del mese di luglio, sfruttando una tecnologia ultramoderna e potendo contare su un budget estremamente elevato.

In particolare, Denti ha raccontato: “Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro.

Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: GPS, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore di lavoro”.

I messaggi sugli incontri in hotel

È stato però smentito l’uso di cimici installate nella macchina dell’ex Capitano della Roma in quanto “possono essere posizionate soltanto dalla Polizia Giudiziaria o su mandato di un magistrato”, ha spiegato Denti. Per quanto riguarda il GPS, invece, il dispositivo era piazzato “all’esterno, come sempre quando dobbiamo seguire gli spostamenti di un marito fedifrago”.

A Nuovo, l’investigatore privato ha anche rivelato che il messaggio letto da Totti sullo smartphone della moglie che recitava “Sono arrivato, ti aspetto in hotel” non era stato inviato dal presunto amante della showgirl ma da lui stesso.

Denti, infatti, ha dichiarato: “Quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato”.