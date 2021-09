Mantova, ragazzo muore a causa di un tumore: Kevin aveva chiesto a Chiara di sposarlo

Un brutto male ha causato la morte di Kevin. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, originario della provincia di Mantova.

Tanta tristezza per Kevin Monfardini, un giovane morto a 28 anni a causa di un tumore. Il ragazzo era originario della provincia di Mantova e si è spento domenica 5 settembre 2021 a causa di una brutta malattia.

Nel frattempo si terranno nella giornata di mercoledì 8 settembre 2021 i funerali di Kevin, 28enne originario di Mariana Mantovana. Purtroppo si trattava del secondo periodo difficile, vissuto dal giovane, visto che tempo fa ebbe un altro tumore. Proprio durante il ricovero in ospedale, datato 2011, conobbe nel nosocomio di Mantova la sua compagna Chiara. La notizia è stata riportata da La Gazzetta di Mantova.

Purtroppo i sintomi del tumore sarebbero nuovamente comparsi nel 2019. Nonostante il periodo difficile, Kevin aveva chiesto a Chiara di sposarlo, ma il tempo è stato tiranno e non ha permesso alla coppia di coronare il loro sogno. Una tragedia immane che è stata accolta con grande tristezza. I funerali sono in programma alle 9:15 dalla sala del commiato Pezzino, a Pubiega, per poi giungere in piazza Castella a Mariana Mantovana.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Il giovane lascia la mamma Antonella, il papà Mauro, la sorella Saveria, la fidanzata Chiara e tutte le altre persone che gli volevano bene.

“È veramente strano, sto guardando questa foto con altri occhi. Mi è sempre piaciuta tantissimo perché me lo ricordo bene quel momento. Ero super gasata per il nostro tavolino separato dal tavolo dei grandi“, recita il commento di un’amica di Kevin.

Ragazzo 28enne muore di tumore in provincia di Mantova, altri episodi

