La ragazza ucraina di 23 anni scomparsa da Castiglione delle Stiviere nei giorni scorsi è morta: il cadavere della giovane è stato trovato nelle vicinanze di Mantova.

Le forze dell’ordine ipotizzano che l’omicidio sia stato commesso dall’ex compagno della vittima, attualmente rinchiuso in carcere.

Mantova, trovato il cadavere della ragazza ucraina scomparsa: Yana Malyko uccisa a 23 anni

Il cadavere di Yana Malyko è stato trovato nella giornata di mercoledì 1° febbraio in una zona situata al confine tra le province di Mantova e di Brescia, nei pressi di Lonato, nascosto tra la vegetazione. La vittima, una ragazza di 23 anni originaria dell’Ucraina, è stata ritrovata ormai senza vita a quasi due settimane dalla sua sparizione da Castiglione delle Stiviere, avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 gennaio.

A seguito del ritrovamento del corpo, l’ex compagno della giovane, Dumitru Stratan, un 33enne moldavo, rimarrà presso il carcere di Mantova in quanto principale sospettato del delitto. L’uomo, ultimo ad aver visto Malyko, è stato posto in stato di fermo e trasferito in prigione lo scorso 21 gennaio con l’accusa di omicidio volontario premeditato e occultamento del cadavere della 23enne.

Dinamica dell’omicidio e attesa per l’autopsia

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, la vittima e Stratan avrebbero avuto un intenso scambio di messaggi la sera della sparizione.

Il 33enne, quindi, avrebbe attirato l’ex fidanzata in una trappola e l’avrebbe convinta ad incontrarlo nell’appartamento che Yana condivideva con la sorella del suo presunto assassino. La coinquilina della ragazza, al momento dell’omicidio, non era presente in casa.

Dopo aver ucciso la 23enne, il killer avrebbe caricato il cadavere della giovane ucraina in un sacco nero per poi abbandonarlo tra la vegetazione vicino Lonato. Per quanto riguarda il corpo, è stata disposta l’autopsia al fine di determinare con esattezza le cause della morte della Malyko.