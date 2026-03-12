Manuela Arcuri: accuse alle amiche dopo la separazione

La vicenda che ha portato alla separazione tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco ha assunto note inaspettate quando l’attrice ha deciso di parlare apertamente di fiducia tradita. Dopo anni di relazione — 14 anni di convivenza e 4 anni di matrimonio — la coppia ha scelto di mettere un punto, ma non senza che emergessero dettagli sul contesto umano intorno a loro. In questa fase, il pubblico ha visto alternarsi dichiarazioni, post su social e dichiarazioni in tv che hanno rimescolato le carte e acceso il dibattito sui confini dell’amicizia.

Il racconto di Manuela Arcuri ha preso forma su più livelli: un post pubblico, un’intervista a Verissimo e parole riportate sul settimanale Oggi. In questi interventi l’attrice non ha nascosto il senso di tradimento che l’ha ferita, ma ha anche chiarito i motivi più profondi che hanno portato alla rottura. Tra le parole chiave ricorrono rinascita, complicità e la volontà di proteggere il figlio, elementi che ricostruiscono la complessità di una separazione lontana dal semplice gossip.

La prima uscita pubblica e il post su Instagram

La notizia della separazione è stata anticipata in tv: nella puntata del 22 ottobre de La Volta Buona il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ha parlato dell’imminente fine del rapporto. Poco dopo, l’attrice ha pubblicato su Instagram una frase che ha attirato l’attenzione: «Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce», accompagnata da una didascalia in cui parlava di rinascita e di un buio finalmente eliminato. Quel messaggio, per molti, era un monito rivolto al partner; per la stessa Arcuri rappresentava invece la delusione verso persone di fiducia.

Il chiarimento a Verissimo

Ospite a Verissimo, Manuela Arcuri ha spiegato che il post non era diretto al marito ma a un gruppo di amici e amiche che, in un periodo di fragilità personale, l’avrebbero tradita. L’attrice ha raccontato di aver confidato ad alcune di queste persone le difficoltà coniugali e di aver ricevuto in cambio comportamenti che hanno sfiorato l’adulazione nei confronti di Giovanni. La parola pugnalata alle spalle è stata usata per descrivere il sentimento che ne è derivato, una ferita che ha pesato quanto la fine del rapporto di coppia.

Accuse specifiche e il racconto su Oggi

Sulle pagine del settimanale Oggi la ricostruzione è stata più netta: secondo l’attrice alcune donne avrebbero tentato di sedurre il marito proprio quando lei si era resa più vulnerabile. Non si tratta di accuse generiche, ma di comportamenti che Arcuri ha descritto come un doppio gioco da parte di chi avrebbe dovuto offrirle sostegno. In questo contesto il termine amiche doppiogiochiste diventa centrale per capire come una rete di relazioni possa trasformarsi in motivo di rottura oltre il conflitto coniugale.

La testimonianza sul figlio Mattia

Nel raccontare il dramma personale, Manuela ha più volte sottolineato l’importanza del figlio, Mattia, come elemento di equilibrio: la presenza del ragazzo avrebbe evitato reazioni più gravi, in un passaggio in cui l’attrice ha evocato anche termini forti come l’idea di finire in carcere se le cose fossero andate diversamente. La figura del figlio qui assume il ruolo di ancora, e la frase «Sennò mi facevo la galera» è stata pronunciata per sottolineare quanto fosse alta la tensione emotiva in quei giorni.

Le ragioni più intime della separazione

Al di là delle accuse rivolte alle amicizie, Arcuri ha spiegato che il matrimonio si è incrinato soprattutto per la progressiva perdita di attenzioni e di intimità: monotonia, mancanza di desiderio e la sensazione di essere diventati più amici che partner sono state descritte come cause decisive. L’attrice ha ammesso di aver dato per scontato il rapporto e di aver capito che l’unico motivo a tenerli insieme era l’amore per il figlio, una constatazione che ha promosso la scelta di porre fine a un legame che stavano semplicemente trascinando.

In chiusura, Manuela Arcuri ha ribadito il desiderio di guardare avanti e di costruire una stagione diversa della propria vita, parlando di una decisione presa sette mesi fa che ha segnato l’inizio di un percorso di guarigione. L’episodio mette in luce come, oltre alla crisi tra due persone, esistano dinamiche sociali e relazionali che possono accelerare una separazione: amicizie tradite, fragilità personali e la ricerca di complicità sono al centro di una vicenda che per ora resta una storia privata diventata pubblica.