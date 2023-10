Mara Venier furiosa: “Io vittima di truffa, figli di pu***na”

Finto spot con Elon Musk per investire nel trading: Mara Venier al centro di una truffa, si sfoga su Instagram: "Figli di pu****a"

Mara Venier è furiosa, e il suo sfogo fa il giro del web. Da svariati giorni infatti circola sul web un video che mostra la conduttrice ed Elon Musk mentre consigliano ai propri fan di investire soldi in una piattaforma di trading. La padrona di casa di ‘Domenica In‘ ha immediatamente preso le distanze dallo spot, sfogandosi su Instagram.

Inutile dire che la conduttrice non ha mai girato quella clip né tantomeno ha mai avuto nulla a che fare con il miliardario, proprietario del social network ‘X’, un tempo noto come ‘Twitter’. A smentire tutto ci ha pensato la stessa Mara Venier in queste ore, sfogandosi selvaggiamente con i suoi followers su Instagram

“Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni”, così Zia Mara ha iniziato il suo sfogo, spiegando come dietro la realizzazione di quello spot ci sia “la tecnologia della intelligenza artificiale”. In questo video, Venier e Musk inviterebbero gli italiani a investire 250 euro in un progetto finanziario che avrebbe a che fare con il trading online.

L’impresa autrice della truffa “non risulta reperibile“, fa sapere la conduttrice, che ha raccontato di aver ricevuto diverse telefonate da parte dei suoi fan, sorpresi di come si sia fatta promotrice di un’iniziativa “palesemente ingannatoria”. Mara Venier ha dunque interpellato il suo legale, l’Avvocato Giorgio Assumma, che sarebbe già al lavoro per attivare “gli strumenti giudiziari e amministrativi più rapidi”.

“Figli di pu***na, truffatori!!!!”. La conduttrice è su tutte le furie e sui suoi social sta cercando in tutti i modi di avvisare i suoi affezionati che, ingenuamente, potrebbero cadere vittime della truffa.