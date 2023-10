Mara Venier: la figlia ricorda il marito scomparso nel giorno del suo compleanno

Attraverso i social Elisabetta Ferracini ha ricordato suo marito, Pier Francesco Forleo, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno.

Elisabetta Ferracini: la dedica a Pier Francesco Forleo

Quattro mesi fa Elisabetta Ferracini si è trovata a fare i conti con la dolorosa scomparsa di suo marito, Pier Francesco Forleo, e nelle ultime ore attraverso i social ha voluto ricordarlo in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. “Buon compleanno amore mio, mi manchi da morire”, ha scritto la conduttrice, a cui si è aggiunta la madre Mara Venier, che ha scritto: “Quanto ci manchi. Buon compleanno Pier… Ovunque tu sia”.

La figlia della conduttrice ha vissuto il suo lutto con il massimo riserbo ma, sui social, ha più volte ricordato e omaggiato suo marito, e lo stesso ha fatto Mara Venier, che considerava il genero come se fosse un figlio. “Pier, sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… ed io ti ho voluto bene come un figlio…”, aveva scritto la Venier sui social annunciando la scomparsa del genero. Sembra che Pier Francesco Forleo combattesse da tempo contro una grave malattia, ma non sono note ulteriori informazioni sulla vicenda e la famiglia ha preferito vivere la questione nel massimo riserbo.