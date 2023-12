Mara Venier, la nostalgia del marito: il commento inaspettato

Mara Venier e suo marito, Nicola Carraro, hanno un rapporto davvero speciale e la conduttrice non ha fatto segreto di provare profonda nostalgia per il marito (che trascorre gran parte dell’anno a Santo Domingo).

Mara Venier: la nostalgia del marito

L’amore procede a gonfie vele tra Mara Venier e Nicola Carraro, e la conduttrice non ha fatto segreto di provare grande nostalgia per suo marito, che trascorre alcuni mesi dell’anno nella loro villa a Santo Domingo. Per le feste di Natale, Carraro rientrerà in Italia e in queste ore la conduttrice ha commentato un suo post scrivendo: “Torna cazz****ola”. Nicola Carraro, dal canto suo ha replicato scrivendo: “Arrivooo”. I due sono più uniti ed innamorati che mai e lo stesso marito della conduttrice ha affermato che secondo lui Mara Venier lascerà presto i suoi impegni tv per poter trascorrere più tempo insieme a lui e alla sua famiglia. Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più sulla vita privata della coppia, e non hanno perso occasione per esprimere il loro affetto ad entrambi.

“Mi sono sposata a 17 anni col padre di mio figlio (l’attore Pier Paolo Capponi, da cui ha avuto Paolo, ndr) ma non è finita bene, ero così giovane” Poi un matrimonio (non valido) con Jerry Calà a Las Vegas. “Poi nessuno mi aveva più chiesto in moglie, e ormai non ci pensavo più”, ha confessato la conduttrice, mentre Nicola Carraro ha ammesso: “Sapevo che l’avrei sposata, non solo per il grande amore che nutro per lei, ma per una forma di rispetto. E volevo ripagarla per alcune cose ingiuste subite”